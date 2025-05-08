Райс: У житті іноді потрібно програти кілька разів, щоб потім зрештою виграти щось значуще

08 травня 2025

Деклан Райс, Getty Images

Півзахисник Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні лондонський Арсенал поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

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Після завершення гри півзахисник "канонірів" Деклан Райс оцінив виступ власної команди.

"Це жахливі відчуття. Початок матчу в нашому виконанні був домінуючим. Якби ми забили в одному з тих моментів у перші 15-20 хвилин, гра б змінилась. Це маленькі деталі, але вони вирішують у футболі.

Здавалось, що ця поразка не мала б статись. Ми віддали абсолютно все в цьому турнірі. За два матчі ми могли забити три або чотири голи, але Доннарумма був неймовірним.

У житті іноді потрібно програти кілька разів, щоб потім зрештою виграти щось значуще. Ви повинні подолати ці невдачі, щоб вирости психологічно: як особистість, як гравець і як команда.

Ми зараз проходимо цей етап. Ми зростаємо як команда, але нам потрібно продовжувати працювати і вірити", — заявив англійський виконавець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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