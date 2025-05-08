Райс: У житті іноді потрібно програти кілька разів, щоб потім зрештою виграти щось значуще

Півзахисник Арсеналу прокоментував поразку від ПСЖ.

Напередодні лондонський Арсенал поступився французькому Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

ПСЖ — Арсенал 2:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "канонірів" Деклан Райс оцінив виступ власної команди.

"Це жахливі відчуття. Початок матчу в нашому виконанні був домінуючим. Якби ми забили в одному з тих моментів у перші 15-20 хвилин, гра б змінилась. Це маленькі деталі, але вони вирішують у футболі.

Здавалось, що ця поразка не мала б статись. Ми віддали абсолютно все в цьому турнірі. За два матчі ми могли забити три або чотири голи, але Доннарумма був неймовірним.

У житті іноді потрібно програти кілька разів, щоб потім зрештою виграти щось значуще. Ви повинні подолати ці невдачі, щоб вирости психологічно: як особистість, як гравець і як команда.

Ми зараз проходимо цей етап. Ми зростаємо як команда, але нам потрібно продовжувати працювати і вірити", — заявив англійський виконавець.

У фінальній грі французький Парі Сен-Жермен гратиме проти міланського Інтера 31 травня в Мюнхені.