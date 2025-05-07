Інтер всьоме вийшов до фіналу Ліги чемпіонів/КЄЧ

Зараз на рахунку "нерадзуррі" три перемоги у вирішальних матчах єврокубка.

Інтер вибив Барселону з півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 (7:6 за сумою двох матчів).

Таким чином "нерадзуррі" втретє вийшли до фіналу ЛЧ і всьоме загалом, з урахуванням вирішальних поєдинків Кубка європейських чемпіонів.

У сезонах-1963/64, 1964/65 і 2009/10 Інтер завдав поразок мадридському Реалу (3:1), Бенфіці (1:0) і Баварії (2:0). У сезонах-1966/67, 1971/72 і 2022/23 міланський гранд поступився Селтіку (1:2), Аяксу (0:2) і Манчестер Сіті (0:1).

Зазначимо, що "нерадзуррі" є третіми в Італії за кількістю фіналів ЛЧ/КЄЧ. Мілан брав участь в 11-ти при семи звитягах, тоді як Ювентус — у дев'яти при двох.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 відбудеться 31 травня в Мюнхені, Німеччина. Там підопічним Сімоне Індзагі протистоятиме переможець пари Арсенал — ПСЖ (перший матч — 0:1).