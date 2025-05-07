Баркола замінить Дембеле в стартовому складі ПСЖ на матч-відповідь проти Арсеналу

Французький Парі Сен-Жермен та лондонський Арсенал на Парк де Пренс зіграють матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "черовно-синіх" у першій грі (1:0).
Луїс Енріке, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин Баркола на правому фланзі атаки.
Мікель Артета, після поразки від Борнмута (1:2), залучив до стартового складу Меріно до центру нападу.
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Дуе, Кварацхелія.
Запасні: сафонов, Тенас, Рамуш, Дембеле, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Заїр-Емері, Бералдо, Тап, Мбає.
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі.
Запасні: Нето, Сетфорд, Тірні, Вайт, Зінченко, Троссар, Жоржиньо, Стерлінг, Калафіорі, Батлер-Оєдеджі, Генрі-Френсіс, Нванері.
Гра ПСЖ — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.