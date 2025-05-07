Стрічка новин

20:57

Таремі після перемоги над Барселоною: Це наш момент. Давайте творити історію

20:55

Баркола замінить Дембеле в стартовому складі ПСЖ на матч-відповідь проти Арсеналу

15:25

Рафінья: Барселона повернеться сильнішою

14:18

Барселона встановила антирекорд клубу з пропущених голів у Лізі чемпіонів

13:59

Фраттезі про перемогу над Барселоною: Я святкував так голосно, що в голові закружляло

11:55

Думфріс: Зробив усе для команди в цих півфіналах проти Барселони

11:27

Зоммер: Добре, що Ямал не завжди влучає

11:05

Педрі: УЄФА має звернути увагу на роботу цього арбітра

10:45

Ямал: Ми не зупинимось, поки не повернемо Барселону туди, де їй належить бути

10:25

Лаутаро Мартінес: У нас буде ще один шанс увійти в історію