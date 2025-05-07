ПСЖ — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 07.05.2025

У рамках півфінального матчу-відповіді Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/25 зустрінуться французький гранд ПСЖ та лондонський Арсенал, які визначать другого фіналіста поточного розіграшу найпрестижнішого єврокубкового турніру.

СЕРЕДА, 7 ТРАВНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ФЕЛІКС ЦВАЄР (НІМЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 1:0

Парижани вийдуть на поле з невеликою, але дуже вагомою перевагою — у першу чергу ментальною. У першому матчі на Емірейтс Стедіум долю гри вирішив швидкий та єдиний гол Усмана Дембеле на четвертій хвилині — його восьме взяття воріт у поточному розіграші Ліги чемпіонів. Ця перемога стала для ПСЖ першою в історії протистоянь з "канонірами" (3 нічиї та 2 поразки до того) і дозволила завершити 17-матчеву безпрограшну серію Арсеналу в єврокубках на домашньому полі.

Незважаючи на нестабільні виступи у внутрішньому чемпіонаті та поразку від Страсбура (1:2) у вихідні, команда Луїса Енріке зберігає статус фаворита напередодні сьогоднішньої гри. Вони й не дивно, адже звертати серйозну увагу на результати команди в чемпіонаті, коли ця команда вже давно достроково гарантувала собі чемпіонський титул — це... самі розумієте. Щодо кадрової ситуації, то очікується повернення до старту ключових виконавців, включно з Усманом Дембеле, Хвічею Кварацхелією та півзахисниками Жуаном Невешем та Вітіньєю, які відпочивали в останньому матчі. Не менш важливою стане роль саме Жуана Невеша, який зробив найбільше відборів серед усіх півзахисників у турнірі (51) і домінував у центрі поля на Емірейтс, будучи тіньовою, але дуже важливою фігурою у системі Луїса Енріке.

Лондонський Арсенал після домашньої поразки опинився у скрутному становищі та має складну задачу — переломити хід протистояння на виїзді після невдалого результату, який став реальністю через провел команді Мікеля Артети саме у стартовому відрізку. У подальшому до гри "канонірів" було не так багато питань, але реалізувати існуючі моменти з тих чи інших причин не судилося (заради справедливості, і ПСЖ міг тоді забивати більше, ніж один гол). У своїй історії "каноніри" ще ніколи не виходили далі в єврокубках після поразки у першому матчі на власному полі (5 невдалих спроб), що, звісно, є болючим статистичним фактором для гостей. З іншої сторони, підопічні Артети виграли чотири останні виїзні матчі в Європі, забиваючи щонайменше по два м’ячі в кожному — тож надія живе.

Попри помітні існуючі кадрові втрати в складі (досі травмовані Габріел, Жезус, Гаверц, Томіясу), Артета сподівається на повернення Тімбера та Калафіорі, який може стати величезним посиленням для оборони "канонірів". До складу Арсеналу також повернеться Томас Парті після дискваліфікації, якого дуже не вистачало лондонцям у першій грі. Основна надія гостей — атакувальне тріо Сака–Троссар–Мартінеллі, яке повинне знайти шлях до воріт Доннарумми, якого вже двічі змушували вступати в гру на Емірейтс. У той же час, не виключено, що замість Троссара на вістрі атаки з'явиться Мікель Меріно, гол якого у Лондоні не зарахували через мінімальний офсайд.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час пропонується коефіцієнт 2,13, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 3,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,75. У той же час, щодо проходу до півфіналу значними фаворитами також залишаються парижани — 1,26, тоді як шанси "канонірів" оцінені в 3,95.