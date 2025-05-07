Рафінья повторив рекорд Роналду в Лізі чемпіонів

Бразильський виконавець Барселони проводить неймовірний сезон.

Лівий вінгер Барселони Рафінья досягнув позначки в 21 результативну дію в Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.

На 88-й хвилині виїзного матчу-відповіді проти Інтера в півфіналі плей-оф турніру 28-річний бразилець відзначився своїм 13-м у ході поточної кампанії голом в єврокубку (14 поєдинків). Також на його рахунку вісім асистів.

За даними OptaJoe, Рафінья повторив рекорд Кріштіану Роналду в якості гравця з найбільшою кількістю результативних дій протягом одного сезону ЛЧ. Нападник мадридського Реала в кампанії-2013/14 відзначився 17-ма голами й чотирма асистами (11 поєдинків).

Нагадаємо, тижнем раніше бразилець перевершив рекордний показник Ліонеля Мессі за "блаугранас" у Лізі чемпіонів.