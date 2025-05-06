Ерік Гарсія гратиме з перших хвилин матчу-відповіді проти Інтера

Міланський Інтер та каталонська Барселона розіграють перепустку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Джузеппе Меацца на тлі нічиєї в першій грі (3:3).
Сімоне Індзагі, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Ганс-Дітер Флік, у свою чергу, залучив до стартового складу Еріка Гарсію на правий фланг оборони.
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.
Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Дарміан, Ре Чекконі, Залевські, Таремі.
Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.
Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Левандовські, Фаті, Крістенсен, Лопес, Віктор, Фарре, Дарвіх.
Гра Інтер — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
https://champions.football.ua/game/98211.html