Ерік Гарсія гратиме з перших хвилин матчу-відповіді проти Інтера

06 травня 2025

Ерік Гарсія, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють міланський Інтер та каталонська Барселона.

Міланський Інтер та каталонська Барселона розіграють перепустку до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Джузеппе Меацца на тлі нічиєї в першій грі (3:3).

Сімоне Індзагі, у порівнянні з тією грою, використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Ганс-Дітер Флік, у свою чергу, залучив до стартового складу Еріка Гарсію на правий фланг оборони.

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Зелінські, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Дарміан, Ре Чекконі, Залевські, Таремі.

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Левандовські, Фаті, Крістенсен, Лопес, Віктор, Фарре, Дарвіх.

Гра Інтер — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.
https://champions.football.ua/game/98211.html

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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