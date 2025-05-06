Стрічка новин

20:57

Ерік Гарсія гратиме з перших хвилин матчу-відповіді проти Інтера

17:55

Чеферін у захваті від нового формату Ліги чемпіонів: Цей сезон був фантастичним

16:50

Енріке перед матчем 1/2 Ліги чемпіонів: Арсенал не має комфортного результату після першого матчу, тому ми повинні бути готові до тиску

13:11

Артета перед матчем з ПСЖ: Я зберігаю величезний оптимізм

08:39

Ольмо: Я прийшов до Барселони, щоб перемагати

08:00

Інтер — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.05.2025

22:19

Бастоні: Інтер у двох матчах від перемоги в Лізі чемпіонів і ми викладемося на повну

21:46

Флік: Коли ми починали сезон, ніхто не уявляв, чого ми доб'ємося

20:20

Стало відомо, хто судитиме матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

20:20

Лаутаро і Павар повернулися до тренувань перед матчем з Барселоною