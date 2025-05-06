Інтер — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 06.05.2025

У півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 визначиться один із фіналістів: міланський Інтер прийматиме каталонську Барселону на Джузеппе Меацца у матчі-відповіді після неймовірної бойової нічиєї в першій грі — 3:3.

ВІВТОРОК, 6 ТРАВНЯ, 22:00. СТАДІО ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ШИМОН МАРЦИНЯК (ПОЛЬЩА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 3:3

Інтер вийшов на поле в Барселоні впевненим у собі — вже на 30-й секунді Маркус Тюрам встановив рекорд найшвидшого гола в історії півфіналів Ліги чемпіонів. А далі — блиск Дензела Думфріса, який двічі забив зі стандартів, і невтомна боротьба до фінального свистка. Хоча команда Сімоне Індзагі двічі втрачала перевагу в рахунку, вона залишила Іспанію з величезним оптимізмом — адже вирішальний поєдинок пройде в рідному Мілані, який досі залишається для Інтера незламною фортецею на європейській арені.

На Стадіо Джузеппе Меацца "нерадзуррі" вже 15 матчів поспіль у Лізі чемпіонів не знають поразок, вигравши 12 із них. Цікаво, що дев'ятеро футболістів нинішньої заявки були частиною фіналу 2023 року проти Манчестер Сіті, який залишився тоді за підопічними Хосепа Гвардіоли. Зараз міланці прагнуть реваншу — стилістично їхня задача не змінилися, і головне на що вони продовжать покладатися — це на прагматичний підхід та оборону. Хоча в Індзагі під питанням участь Лаутаро Мартінеса та Бенжамена Павара, до старту готується бойовий склад із досвідом і характером.

Каталонці, натомість, показали справжній клас у першій грі — Ламін Ямаль у свої 17 років став наймолодшим автором гола в півфіналі ЛЧ, а Рафінья та Ферран Торрес змусили Інтер захищатися з усіх сил, щоб не пропустити більше. Проте статистично головний виклик для команди Гансі Фліка — нестабільна гра в півфіналах на виїзді: лише дві перемоги в 13 таких матчах, зокрема поразки в останніх чотирьох.

Водночас, саме ця Барса перебуває просто в чудовій формі: 24 перемоги в останніх 30 матчах, упевнене лідерство в Ла Лізі та тріумф у Кубку Іспанії, а також найбільша кількість забитих м'ячів у цьому сезоні Ліги чемпіонів — 40. Ямаль і Рафінья пишуть нову історію під керівництвом німецького фахівця, і ця історія цілком може завершитися щонайменше фіналом поточної Ліги чемпіонів. Але для цього потрібно спочатку пройти організований Інтер у нього вдома, адже, заради справедливості, каталонці хотіли б виїхати до Мілану з чимось більшим, аніж результативна нічия.

За версією букмекерів, незначними фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 2,27, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,95. У той же час, щодо проходу до півфіналу фаворитами також залишаються каталонці — 1,68, тоді як шанси "нерадзуррі" оцінені в 2,23.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Ми чудово розуміємо важливість цього матчу. Проти такої потужної команди, яку ми вже відчули на собі, потрібно провести ідеальну гру — уважно й холоднокровно. Гравці вірять у себе, вони цього прагнуть і з нетерпінням чекають на двобій". Гансі Флік, головний тренер Барселони: "У матчі-відповіді Інтер не зможе лише захищатися — їм доведеться атакувати. Це півфінал Ліги чемпіонів, де зібрані найкращі. Ми граємо зі стилем і впевненістю, знаємо свої сильні сторони. Маємо 90 хвилин, щоб вийти до фіналу. І ми будемо боротися за це!" ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ІНТЕР : Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Ді Марко — Таремі, Тюрам БАРСЕЛОНА : Щесни — Ерік Гарсія, Араухо, Кубарсі, Іньїго Мартінес — Де Йонг, Педрі — Ямаль, Ольмо, Рафінья — Ферран Торрес Не зіграють: ... — Бальде, Бернал, Касадо, Кунде, Торре Під питанням: Лаутаро, Павар — Левандовські ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА