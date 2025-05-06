Енріке перед матчем 1/2 Ліги чемпіонів: Арсенал не має комфортного результату після першого матчу, тому ми повинні бути готові до тиску

Наставник ПСЖ — про очікування від матчу-відповіді з "канонірами" у півфіналі Ліги чемпіонів.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке поділився очікуваннями перед другим поєдинком півфіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу, який відбудеться у вівторок, 7 травня.

Про гру суперника:

"Нас чекає страждання. Арсенал не має комфортного результату після першого матчу, тому ми повинні бути готові до тиску. Але якщо ми зможемо відтворити свою гру так, як у першій зустрічі — перемога буде в наших руках", — заявив іспанський фахівець.

Про Мікеля Артету:

"Я добре знаю Мікеля ще з часів, коли був гравцем, а він — юним талантам. Він завжди вирізнявся характером. Він був хорошим футболістом і став видатним тренером. Бажаю йому успіхів… але не завтра", — додав Енріке.

Матч ПСЖ — Арсенал відбудеться 7 травня о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася перемогою парижан 1:0..