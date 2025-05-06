Артета перед матчем з ПСЖ: Я зберігаю величезний оптимізм

Іспанець поділився своїми думками перед грою у Парижі.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

"Це хвилювання, мурашки по шкірі, шалене бажання, щоб настав цей день. Ми дуже добре підготувались, повністю переконані в собі і усвідомлюємо, що стоїмо на порозі фіналу Ліги чемпіонів. І коли ти доходиш до цього етапу, ти маєш бути готовий віддати за це своє життя.

У першому матчі усе вирішили крихітні деталі, які просто не стали на наш бік. Саме тому я зберігаю величезний оптимізм.

Проходячи тунелем, я бачив, хто недоступний: Томіясу, Калафіорі, Габріел, Гаверц, Жезус, Парті, Жоржиньйо – це всі гравці стартового складу! Але команда вийшла і билася. У мене мурашки по шкірі. Ми заслуговуємо визнання за наш характер", — наводить слова Артети ESPN.

Нагадаємо, матч ПСЖ – Арсенал відбудеться завтра, 7 травня, о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі парижани обіграли "канонірів" – 1:0.