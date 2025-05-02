Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

02 травня 2025

Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

Захисник Інтера відзначився дублем і асистом у феєричному півфіналі з Барселоною.

Правий захисник міланського Інтера Дензел Думфріс отримав визнання УЄФА та став гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Його виступ у першому матчі півфіналу проти Барселони (3:3) став визначальним: нідерландець оформив дубль і записав на свій рахунок результативну передачу.

Попри серйозну конкуренцію, зокрема з боку півзахисника ПСЖ Витіньї, саме Думфріс вразив експертів та вболівальників найсильніше.

У поточному сезоні Серії А футболіст провів 26 матчів, забив шість м’ячів та зробив два асисти.

Результати перших півфіналів Ліги чемпіонів: Арсенал — ПСЖ 0:1, Барселона — Інтер 3:3.

Матчі-відповіді відбудуться 6 та 7 травня.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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