Біссек, Мхітарян та Тюрам гратимуть із перших хвилин проти Барселони

Каталонська Барселона та міланський Інтер зіграють перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Монужуїку.
Ганс-Дітер Флік, після перемоги над мадридським Реалом у Кубку Іспанії (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
Сімоне Індзагі, на тлі поразки від Роми (0:1), залучив до стартового складу Біссека та Бастоні до трійки центральних захисників, тоді як Думфріс та Мхітарян повернулись до півзахисту, а Тюрам зіграє в парі нападників.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.
Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Фаті, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, Гарсія, Форт.
Запасні: Ді Дженнаро, Мартінес, де Врей, Залевські, Арнаутович, Асллані, Аугусто, Дарміан, Ре Чекконі, Залевські, Таремі.
Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.
Гра Барселона — Інтер почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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