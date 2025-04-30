Біссек, Мхітарян та Тюрам гратимуть із перших хвилин проти Барселони

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють каталонська Барселона та міланський Інтер.

Каталонська Барселона та міланський Інтер зіграють перший матч півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Монужуїку.

Ганс-Дітер Флік, після перемоги над мадридським Реалом у Кубку Іспанії (3:2), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Сімоне Індзагі, на тлі поразки від Роми (0:1), залучив до стартового складу Біссека та Бастоні до трійки центральних захисників, тоді як Думфріс та Мхітарян повернулись до півзахисту, а Тюрам зіграє в парі нападників.

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.

Запасні: Пенья, Астралага, Араухо, Гаві, Фаті, Торре, Крістенсен, Лопес, Віктор, Гарсія, Форт.



Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.