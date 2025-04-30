Барселона — Інтер. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 30.04.2025

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 зійдуться гранди європейського футболу — Барселона та Інтер. Перший поєдинок відбудеться 30 квітня на Олімпійському стадіоні у Барселоні.

СЕРЕДА, 30 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІО ОЛІМПІКО, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Минуло вже 15 років з часів легендарного протистояння цих команд у півфіналі Ліги чемпіонів 2010 року, коли Інтер під керівництвом Жозе Моурінью вибив каталонців та згодом підняв над головою трофей. Сьогодні ж "блаугранас" прагнуть реваншу, аби вперше з 2015 року вийти до фіналу турніру. Під керівництвом Гансі Фліка Барса демонструє потужний атакувальний футбол: 37 забитих м’ячів у цьогорічній кампанії, з них 21 — у шести домашніх матчах. Молоді зірки клубу, зокрема Ламін Ямал та більш досвідчений Рафінья, разом оформили вже 27 голів і асистів у найпрестижнішому єврокубковому турніру. У чвертьфіналі каталонці знищили дортмундську Боруссію з рахунком 4:0 у першому матчі, що стало сигналом для суперників — Барса по-справжньому повернулася до еліти європейського футболу, попри фінансові труднощі.

Каталонська команда напередодні також святкувала тріумф у фіналі Кубка Іспанії, обігравши мадридський Реал із рахунком 3:2 у додатковий час. Окрім того, Барселона зараз лідирує в Ла Лізі й перебуває просто у феноменальній формі: лише одна поразка за останні 28 матчів. Єдиний клопіт — травма ключового форварда Роберта Левандовські, тож основна надія в нападі лежить на плечах Феррана Торреса, якого підтримають вищезгадані Ямал і Рафінья.

Але суперник — надзвичайно серйозний, попри жахливу форму в останніх матчах на внутрішній арені. Інтер впевнено подолав груповий етап і розгромив Баварію у чвертьфіналі, завершивши двоматчеве протистояння з нічиєю вдома після перемоги у Мюнхені. Незважаючи на останні проблеми в Серії А, прагматичні міланці залишаються майже непереможними в Європі: лише 2 поразки в останніх 20 матчах Ліги чемпіонів, що не може не вражати.

Під керівництвом Сімоне Індзагі "нерадзуррі" будують усю свою гру від оборони: лише 5 пропущених голів та 8 "сухих" матчів у турнірі — найкращий показник серед усіх учасників. А попереду — справжня зброя у вигляді зіркового лідера атаки Лаутаро Мартінеса, який забивав у кожному з останніх п’яти матчів ЛЧ, встановивши клубний рекорд. Попри втрати Павара й травму Тюрама, який тільки повернувся до тренувань, Інтер сподівається здивувати господарів тактичною дисципліною, як це вже робив у минулому. Однак на фоні останніх поразок у внутрішньому чемпіонаті та Кубку Англії, включно з болючим фіаско від Роми та розгромом від Мілана, щодо поточних фізичних кондицій команди Індзагі існують певні питання.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час пропонується коефіцієнт 1,66, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 5,00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20. У той же час, щодо проходу до півфіналу фаворитами є каталонці — 1,48, тоді як шанси "канонірів" оцінені в 2,65.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ Гансі Флік, головний тренер Барселони: "Я дійсно поважаю Інтер — за стиль гри та за те, що вони роблять. Це досвідчена команда з чудовою організацією, як в обороні, так і з м’ячем. У них неймовірно розумна тактика та першокласна оборона. А напад — просто винятковий. Індзагі — фантастичний тренер. Те, чого він досяг останніми роками — справжній подвиг". Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "Барселона — один із найбільших клубів в історії футболу. Вони мають унікальну філософію та культуру гри. Щоб протистояти їм, треба бути максимально зосередженим і мати тактичну сміливість, адже вони поєднують індивідуальну майстерність і сильний командний дух. А ще — в них чудовий тренер, який щодня доводить свою ефективність". ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ БАРСЕЛОНА : Щесни — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Мартін — де Йонг, Педрі — Ямал, Ольмо, Рафінья — Ферран ІНТЕР : Зоммер — Аугусто, Ачербі, Бастоні — Думфріс, Чалханоглу, Мхітарян, Барелла, Ді Марко — Лаутаро, Тюрам Не зіграють: Бернал (коліно), Касадо (коліно), Левандовські (стегно) — ... Під питанням: Бальде (підколінне сухожилля) — Павар (щиколотка), Тюрам (м’язи) ОЧНІ ЗУСТРІЧІ ПОТОЧНА ФОРМА