Флік: Ліга чемпіонів — це чудова можливість виграти титул

Керманич Барселони прокоментував підготовку до першої гри проти Інтера.

Каталонська Барселона в домашньому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА зіграє проти міланського Інтера.

Напередодні гри головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік прокоментував підготовку власної команди.

"Ми зосереджені лише на першому матчі, який стали лише першою частиною нашого глобального завдання. Проти Інтера буде дуже складно — у них один із найкращих захистів Європи. Але також у них є й чудові півзахисник та нападники. Ми повинні бути готові.

Я добре контролюю стан свої гравців. Перемога в Кубку впливає на хід сезону, але ми вже зосереджені на Інтері. У нас є шанс вийти у фінал Ліги чемпіонів — це найважливіше змагання для нас.

Ми знаходимося в піднесеному настрої. Останнє тренування минуло добре, і ми говорили про те, що ми можемо покращити в нашій грі після матчу проти Реала.

Побачимо, що буде завтра. У нас ще є день, і ми побачимо, як гравці відновляться. Коли дивишся на Інтер, то розумієш, що у них було ще менше нашого часу на підготовку.

Можу сказати, що всі гравці зосереджені і хочуть дійти до фіналу. Перемога над Реалом важлива з точки зору емоцій і може допомогти нам не зупинятись на досягнутому. Я думаю, що ми можемо вийти до фіналу. Але й суперники також віддадуть всі свої сили заради цього.

Воротар? Щесни гратиме в Лізі чемпіонів, а в Ла Лізі, можливо, ми змінимо воротаря. Побачимо пізніше, але Щесни точно гратиме в Лізі чемпіонів.

Часу залишається все менше і менше. Ми повинні зосередитись на готовності гравців. Ми також зосереджуємось на тактиці. Два дні після перемоги в Кубку були хорошим часом для тактики.

Фермін? Це завжди наш варіант. У суботу ми віддали перевагу Ольмо, але він може почати гру й цього разу. Він виконав дуже хорошу роботу, і він нам потрібен. Він завжди викладається на повну і перебуває на дуже хорошому рівні.

Кунде? Жюль — дуже професійний гравець. Це я кажу не тільки через його гол у ворота Реала. Він дуже добре захищається, були ситуації, коли він зупиняв гравців Реала чи не самотужки. Я навіть був трохи здивований його голом. Він топовий гравець і дуже важливий для команди.

Мій контракт? Думаю, я буду тренувати команду наступного року. У мене контракт до кінця наступного сезону, я дуже щасливий і люблю цю команду. Зараз не час і не місце говорити про це. Ми не зосереджуємось на тому, що станеться в майбутньому.

Сьогодні ми зустрілись із командою і поговорили про те, що ми повинні змінити. У півзахисті у Інтера буде п'ять гравців, і ми повинні будемо захищати цей простір. Для нас дуже важливо тримати м'яч і зменшити кількість помилок. А також бути сконцентрованими в обороні.

Ліга чемпіонів — це чудова можливість виграти титул. Ми знаходимось за два матчі до фіналу. Зараз усі викладаються на 100%. Минуле не має значення", — заявив німецький фахівець.

Матч Барселона — Інтер відбудеться 30 квітня, о 22:00.