Енріке перед півфіналом Ліги чемпіонів: Жодного хвилювання

27 квітня 2025

Енріке перед півфіналом Ліги чемпіонів: Жодного хвилювання

Наставник ПСЖ впевнений у своїй команді перед протистоянням із Арсеналом і відмовляється розкривати деталі складу.

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке заявив, що абсолютно спокійний перед першим півфінальним матчем Ліги чемпіонів проти лондонського Арсеналу. Наставник паризької команди підкреслив, що його підопічні створили достатньо моментів у попередньому матчі й мали повне право розраховувати на перемогу.

"Я не переживаю зовсім. Ми атакували, створили близько 30 гольових моментів (проти Ніцци — прим.), але воротар суперника чудово проявив себе. Ми повністю заслужили на перемогу. Однак у футболі холоднокровність у завершальній стадії часто вирішує все", — прокоментував Енріке.

Щодо можливого складу на гру проти Арсеналу, тренер висловився категорично: "Робіть із цим що хочете. Я нічого не скажу Мікелю Артеті".

Матч між ПСЖ та Арсеналом відбудеться у найближчий вівторок. Онлайн-трансляція на Football.ua.

Джерело: GFFN

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