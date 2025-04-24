Артета — фанатам перед ПСЖ: Зіграймо всі разом тут, щоб провести один з найдивовижніших вечорів на Емірейтс

24 квітня 2025

Артета — фанатам перед ПСЖ: Зіграймо всі разом тут, щоб провести один з найдивовижніших вечорів на Емірейтс

Головний тренер лондонців звернувся до фанатів напередодні матчу проти ПСЖ.

Перед першим півфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, головний тренер Арсеналу Мікель Артета звернувся до вболівальників з особливим закликом. Він попросив фанатів бути з командою до самого кінця, аби разом створити незабутню атмосферу на стадіоні.

"Я хочу сказати нашим уболівальникам, що проти ПСЖ вони повинні бути з нами до останнього. Приносьте свої бутси, гетри, шорти, футболки! Зіграймо у вівторок ввечері всі разом тут, щоб провести один з найдивовижніших вечорів на Емірейтс", – зазначив Артета.

Матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться 29 квітня о 22:00 за київським часом.

Джерело: ФК Арсенал (Лондон)

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