Артета — фанатам перед ПСЖ: Зіграймо всі разом тут, щоб провести один з найдивовижніших вечорів на Емірейтс

Головний тренер лондонців звернувся до фанатів напередодні матчу проти ПСЖ.

Перед першим півфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Парі Сен-Жермен, головний тренер Арсеналу Мікель Артета звернувся до вболівальників з особливим закликом. Він попросив фанатів бути з командою до самого кінця, аби разом створити незабутню атмосферу на стадіоні.

"Я хочу сказати нашим уболівальникам, що проти ПСЖ вони повинні бути з нами до останнього. Приносьте свої бутси, гетри, шорти, футболки! Зіграймо у вівторок ввечері всі разом тут, щоб провести один з найдивовижніших вечорів на Емірейтс", – зазначив Артета.

Матч між Арсеналом і ПСЖ відбудеться 29 квітня о 22:00 за київським часом.