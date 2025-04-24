УЄФА може скасувати екстратайми в Лізі чемпіонів

24 квітня 2025

Боруссія - Барса, Getty Images

Також обговорюють повернення обмежень на зустрічі команд з однієї країни та збільшення призових для топ-8 групового етапу.

УЄФА активно вивчає можливість змінити формат Ліги чемпіонів, починаючи з сезону-2025/26.

Як повідомляє авторитетне німецьке видання Bild, одним із ключових пунктів на порядку денному є скасування додаткового часу в матчах плей-оф у разі нічийного рахунку за підсумком двох зустрічей. У цьому випадку переможця одразу визначатимуть у серії пенальті, без додаткових 30 хвилин гри.

Таке нововведення, за задумом УЄФА, має зменшити фізичне навантаження на футболістів, особливо в умовах напруженого календаря.

Крім цього, в УЄФА розглядають повернення правила, за яким команди з однієї країни не можуть зустрічатися на груповому етапі та в 1/8 фіналу. Це положення діяло раніше, але згодом було скасоване.

Ще одним пунктом обговорення стало підвищення фінансових винагород для клубів, які фінішують у топ-8 на груповій стадії турніру.

Поки що жодне з рішень не набуло офіційного статусу — наразі це лише пропозиції, які активно обговорюються в колах УЄФА.

Джерело: Bild

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