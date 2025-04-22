Мер Мадрида: Ми всі маємо право знати, що саме сталось на відео з пенальті Альвареса

Очільник столиці Іспанії й досі не розуміє рішення арбітрів.

У рамках серії післяматчевих пенальті проти мадридського Реала в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Атлетіко поступився місцем для подальшої участі в плей-оф цього турніру принциповому супернику.

Вирішальний момент тієї лотереї — удар нападника "кольчонерос" Хуліана Альвареса, який арбітри не зарахували через подвійний дотик до м’яча.

Відомий фанат Атлетіко, мер міста Мадрид Хосе Луїс Мартінес-Альмейда, і досі не може сприйняти невдачу власної команди, про що розповів під час останнього інтерв’ю.

"Барса зараз бачить усе в рожевому кольорі. І ми також бачили все в рожевому кольорі до цього подвійного дотику Альвареса. Усе може піти не так всього за кілька секунд, тому бережись, Барсо, — якщо Реал виграє Кубок Іспанії, то наступним за ним буде й Ла Ліга.

Важко прийняти те, що сталось, це була кричуща несправедливість. Дуже жорстоко. Я підтримую розслідування профспілки вболівальницьких клубів Атлетіко, і я приєднуюся до нього, як уболівальник Атлетіко. Я хочу знати, що саме сталось у той момент, яким був modus operandi цього рішення, і що саме сталось на тому відео з пенальті від УЄФА.

Ми повинні йти до кінця, і я думаю, що для блага футболу ми маємо право знати, що сталось у той вечір", — заявив мер Мадрида.

Нагадаємо, що 4 квітня Міжнародний союз клубів уболівальників Атлетіко опублікував експертний звіт, який підтверджує "монтаж і маніпуляції" з відеозаписами пенальті, які УЄФА оприлюднив наступного дня після плей-оф, щоб обґрунтувати, що пенальті Альвареса був недійсним.