Президент Інтера: Ми не відчуваємо себе аутсайдерами у протистоянні з Барселоною

"Нерадзуррі" вірять у власні сили.

Президент міланського Інтера Беппе Маротта висловився щодо майбутнього протистояння з каталонською Барселоною в рамках півфіналу Ліги чемпіонів. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми пишаємося клубом, фанатами, власниками, але насамперед — тренером, якому належить основна заслуга в цьому результаті. Це момент щастя для команди, але не кінець шляху. Ми все ще головні герої в трьох турнірах. Незалежно від результатів, я думаю, цей сезон можна вважати успішним. Ми продовжуємо процес, розпочатий кілька років тому.

Насамперед початок процесу пов'язаний із приходом Індзагі, який перетворив нас на таку величину команду в Європі, якою ми ніколи раніше не були. І ми цим пишаємося. Я вважаю його, як і раніше, молодим тренером, який, утім, вже набрався досвіду та майстерності. Він переможець або як мінімум завжди йде за перемогою.

У Індзагі залишається трохи більше року до кінця контракту, але я не з тих, хто дозволить цьому контракту добігти кінця. Наприкінці сезону ми обговоримо продовження, і ця зустріч, як і раніше, буде приємною та швидкою. Ми домовимося, я впевнений в цьому.

Ми — Інтер, історія клубу зобов'язує нас націлюватися на перемогу в кожному турнірі. Ліга чемпіонів — єдине, що мені не підкорялося, тож перемога принесе колосальне задоволення. Я вважаю це мрією, але мрії часто збуваються, тож треба вірити. Я в будь-якому разі впевнений, що ця команда здатна на великі справи. Ми не відчуваємо себе аутсайдерами в протистоянні з Барселоною. Це наш обов'язок — вірити в себе і свої здібності", — сказав Маротта.

Перший матч між Барселоною та Інтером відбудеться 30 квітня, о 22:00 за київським часом.