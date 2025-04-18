Луїс Енріке: Арсенал з Артетою демонструє дуже якісний футбол

На нас чекає цікава дуель.

Головний тренер паризького ПСЖ Луїс Енріке висловився про суперника у півфіналі Ліги чемпіонів — лондонський Арсенал. Цитує іспанського фахівця Metro.

"Очевидно, що в англійських команд є певний загальний стиль. Але в нашому випадку ми вже зустрічалися і з Ліверпулем, і з Арсеналом — нехай і сім чи вісім місяців тому. Також грали з Астон Віллою.

Ми знаємо, кого Арсенал вибив на шляху до півфіналу. Ми в четвірці найсильніших, і тепер зіграємо проти однієї з найкращих команд Європи.

Це команда, яка здорово прогресує під керівництвом Мікеля Артети в останні сезони. Зараз вони показують дуже, дуже якісний футбол

Без сумніву, є речі, які потрібно поліпшити, але більша частина того, що я побачив і проаналізував, була позитивною. Було б несправедливо думати, що ми завжди будемо трощити наших суперників і що ми єдина команда в Лізі чемпіонів, яка претендує на перемогу в турнірі", — сказав Енріке.

Перший матч між Арсеналом та ПСЖ відбудеться 29 квітня, о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що цього сезону ПСЖ вже зустрічався з Арсеналом в рамках загального етапу Ліги чемпіонів. Тоді "каноніри" впевнено здолали парижан із рахунком 2:0.