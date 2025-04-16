ПСЖ встановив рекорд Ліги чемпіонів для французьких клубів

16 квітня 2025

Гравці ПСЖ, Getty Images

Паризький гранд перебив одразу два рекорди.

ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів поступився Астон Віллі (2:3), але пройшов у півфінал турніру за рахунок домашньої перемоги.

За інформацією Opta, ПСЖ оновив рекорд для французьких команд у головному єврокубковому турнірі, забивши 31 гол за один сезон.

Для парижан це буде дев'ятий півфінал Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів в історії клубу. Раніше вісім виходів у четвірку найсильніших турніру, крім ПСЖ, мав Марсель.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — ПСЖ.

Джерело: Opta

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