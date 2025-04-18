Стрічка новин

14:29

Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

07:39

Іспанія матиме п'ять клубів у Лізі чемпіонів у сезоні-2025/26

22:53

Сака: Я вчуся на кожному моменті — навіть на нереалізованому пенальті

20:48

Стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів

19:49

Кімміх: Баварії пощастило зайти так далеко в Лізі чемпіонів

19:23

Беллінгем попросив пробачення у фанатів Реала після вильоту з Ліги чемпіонів

14:18

Директор Баварії: Мрія про фінал на домашньому стадіоні розбилася

12:25

Кейн: Важко змиритися з тим, що ми пропустили два голи від Інтера зі стандартних положень

12:00

Павар: Ми багато страждали на полі, але ми знали, що одним із ключів до матчу против Баварії буде захист

11:18

Райс: Це особливий, історичний вечір для Арсеналу