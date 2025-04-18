Визначено гравця тижня в Лізі чемпіонів

Нападник дортмундської Боруссії Серу Гірассі став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів за версією УЄФА. У матчі-відповіді 1/4 фіналу проти Барселони гвінеєць оформив хет-трик, завдяки чому його команда здобула перемогу з рахунком 3:1, але не пробилась до півфіналу змагань.
Друге місце — Деклан Райс (Арсенал). Найкращий гравець матчу з Реалом (2:1).
Третє місце — Лаутаро Мартінес (Інтер»). Аргентинець забив Баварії у напруженому протистоянні (2:2).
Четверте місце — Усман Дембеле (ПСЖ). Асист у матчі з Астон Віллою (2:3).
Раніше стала відома символічна збірна тижня в Лізі чемпіонів.