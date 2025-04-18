Іспанія матиме п'ять клубів у Лізі чемпіонів у сезоні-2025/26

Вісім іспанських клубів будуть присутні у єврокубках наступного сезону.

Відразу п'ять клубів іспанської Ла Ліги візьмуть участь в основному етапі Ліги чемпіонів наступного сезону. Про це повідомляє УЄФА.

Іспанський чемпіонат зміг забезпечити собі додаткове місце у головному єврокубковому турнірі завдяки вильоту Лаціо в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Таким чином, Іспанія закріпилася на другому місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА та Італія вже не зможе її наздогнати до закінчення єврокубкового сезону, незважаючи на участь у півфіналах Інтера та Фіорентини.

Від Іспанії у півфіналах єврокубків зіграють Барселона, Атлетік та Бетіс.

Додамо, що раніше п'яте місце у Лізі чемпіонів здобула англійська Прем'єр-ліга.