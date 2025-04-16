Дімарко — у стартовому складі Інтера на матч-відповідь проти Баварії

16 квітня 2025

Дімарко — у стартовому складі Інтера на матч-відповідь проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють міланський Інтер та мюнхенська Баварія.

Міланський Інтер та мюнхенська Баварія зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Джузеппе Меацца на тлі перемоги "нерадзуррі" в першій грі 2:1.

Сімоне Індзагі, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Дімарко на лівому фланзі півзахисту.

Венсан Компані, у свою чергу, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Беренбрух, Коккі, Залевські, Таремі.

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.

Запасні: Перец, Кланац, Гнабрі, Коман, Палління, Геррейру, Бої, Відович, Кусі-Асаре, Павлович, Карл.

Гра Інтер — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Getty Images 16 квітня 2025 Інтер — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025