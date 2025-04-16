Дімарко — у стартовому складі Інтера на матч-відповідь проти Баварії

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють міланський Інтер та мюнхенська Баварія.

Міланський Інтер та мюнхенська Баварія зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Джузеппе Меацца на тлі перемоги "нерадзуррі" в першій грі 2:1.

Сімоне Індзагі, у порівнянні з тим матчем, використав із перших хвилин Дімарко на лівому фланзі півзахисту.

Венсан Компані, у свою чергу, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Л. Мартінес, Тюрам.

Запасні: Ді Дженнаро, Х. Мартінес, де Врей, Арнаутович, Фраттезі, Асллані, Аугусто, Біссек, Беренбрух, Коккі, Залевські, Таремі.



Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.