Інтер — Баварія. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 16 квітня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 на Джузеппе Меацца зійдуться міланський Інтер та мюнхенська Баварія.

ІНТЕР — БАВАРІЯ

СЕРЕДА, 16 КВІТНЯ, 22:00. ДЖУЗЕППЕ МЕАЦЦА, МІЛАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЛАВКО ВІНЧИЧ (СЛОВЕНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 2:1

Команда Сімоне Індзагі в першому матчі продемонструвала на полі суперників рівно такий самий футбол, на який від неї й очікували, скористалась двома гольовими нагодами під час контратак, ще кількома при цьому не скористалась, але зрештою не просто отримала позитивний результат на чужому полі, а й узагалі перемогла. Питання, чому всі знали, як гратимуть у першій грі "змії", а колектив Венсана Компані цьому так і не зміг запобігти, залишилось без відповіді.

Однак таке враження може скластись лише з міркувань підсумкового рахунку на табло Альянц Арени після першої гри. Насправді ж і в Баварії було достатньо нагод для того, аби повною мірою скористатись перевагою власного поля й забезпечити собі менш нервову підготовку до матчу-відповіді. Проте вже не вперше в цьому сезоні "Рекордмайстер" створює багато нагод за ходом окремо взятої гри, але реалізація залишає бажати кращого.

Минулими вихідними Баварію, наприклад, схожа доля спідкала в ще одному важливому домашньому матчі — Der Klassiker. Боруссія Дортмунд побудувала гру за схожим з Інтером принципом, і також забила двічі на Альянц Арені. Проте не перемогла — там усе обмежилось нічиєю (2:2). У підсумку Компані не перемагає вже два матчі поспіль, і востаннє з ним траплялось подібне посеред січня, коли відбулись дві нічиїх проти Баєра в чемпіонаті (0:0) та Селтіка в Лізі чемпіонів (1:1), які по собі теж заилишили чимало запитань.

Проте в Бундеслізі сезон для мюнхенців із кожним наступним туром усе швидше добігає до завершення, і фінішує точно раніше, аніж ризикує визначитись їхня доля в Лізі чемпіонів. Грати на полі Інтера важко будь-якому супернику, у якому б стані не перебувала команда Сімоне Індзагі, і які б кадрові проблеми при цьому не мала.

А грати проти Інтера на його полі в двоматчевій дуелі, перша частина якої була програна — це взагалі межує із садизмом. Складається враження, що знову всі добре розуміють, яким буде сценарій цього протистояння, і точно в "змій" сил після Кальярі (3:1) залишилось більше, аніж у Баварії після "джмелів". Проте є один важливий чинник — майбутній фінал на Альянц Арені. І, здається, мюнхенці трохи заборгували власним фанатам після останнього такого.

За версією букмекерів, невеличкими фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Венсана Компані. Так, на перемогу Баварії в основний час пропонується коефіцієнт 2,60, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2,65. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,60. У той же час, щодо проходу до півфіналу фаворитами є "змії" — 1,36, тоді як шанси "Рекордмайстера" оцінені в 3,15.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Сімоне Індзагі, головний тренер Інтера: "У першій грі всі були чудові, ми проаналізували гру та побачили, що були моменти, в яких ми могли б діяти більш агресивно та підло при виконанні маневрів. Були моменти, в яких ми могли б зіграти краще. Завтра ми маємо думати не про результат, а про виступ".​

Венсан Компані, головний тренер Баварії: "Ви питаєте, що станеться, якщо ми програємо. Але ми налаштовані на те, що виграємо. Саме так ми йдемо на матч. Ми живемо заради шансів".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ІНТЕР : Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Дімарко — Мартінес, Тюрам.

БАВАРІЯ: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім, Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Мюллер, Сане — Кейн.

Не зіграють: Думфріс (стегно), Зелінські (литка) — Девіс (коліно), Іто (плеснова кістка), Мусіала (задня поверхня стегна), Ноєр (литка), Упамекано (коліно)

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