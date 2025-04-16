Алаба, Вінісіус та Беллінгем гратимуть із перших хвилин матчу-відповіді проти Арсеналу

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та лондонський Арсенал.

Мадридський Реал та лондонський Арсенал зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу на тлі перемоги "канонірів" у першій грі (3:0).

Карло Анчелотті, після перемоги над Алавесом (1:0), використав із перших хвилин Алабу ліворуч у захисті, тоді як Беллінгем повернеться до центру поля, а Вінісіус зіграє ліворуч у атаці.

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас.