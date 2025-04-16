Алаба, Вінісіус та Беллінгем гратимуть із перших хвилин матчу-відповіді проти Арсеналу

Мадридський Реал та лондонський Арсенал зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Сантьяго Бернабеу на тлі перемоги "канонірів" у першій грі (3:0).
Карло Анчелотті, після перемоги над Алавесом (1:0), використав із перших хвилин Алабу ліворуч у захисті, тоді як Беллінгем повернеться до центру поля, а Вінісіус зіграє ліворуч у атаці.
Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Рюдігер, Алаба — Вальверде, Чуамені, Беллінгем — Родріго, Мбаппе, Вінісіус.
Запасні: Ф. Гонсалес, Местре, Модрич, Гюлер, Ендрік, Вальєхо, Себальйос, Ф. Гарсія, Діас.
Гра Реал — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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