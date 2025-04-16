Реал Мадрид — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ
Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Уболівальники будуть дуже важливі. У багатьох випадках їхня підтримка нам дуже допомагала. Особливо в останні роки. Команда вмотивована та нетерпляча. З точки зору відданості та психології ми в хорошій формі.
Реал Мадрид має всі ресурси, щоб змінити ситуацію. У нас є якість, відданість, досвід багатьох гравців і вболівальники. У нас є ресурси, ми просто повинні отримати найкраще від кожного гравця. Ми не знаємо, чи зможемо досягти потрібного результату, але єдина впевненість, яку ми маємо, полягає в тому, що ми зробимо все можливе».
Арсенал дуже добре організований. Щоправда, вони не найдосвідченіші, але Артета дуже добре працює з ними, і вони мають дуже чітке уявлення про напад і захист".
Мікель Артета, головний тренер Арсеналу: "Емоційний аспект завтрашнього матчу має велике значення. Я маю багато впевненості, виходячи з того, що команда показувала протягом усього сезону — як у сприятливих умовах, так і в складних. Завтра ми отримаємо задоволення від гри в будь-якому форматі. Наш настрій — бути сміливими, домінувати та мати переконання, що ми можемо бути кращими за них і перемогти в матчі.
Віра Реала в камбек? Це частина їхньої історії, і вони заслужили право говорити про такі сценарії. Але наш підхід інший — ми думаємо про те, що маємо найкращий шанс бути кращими за них. Я вважаю, що це захопливо. Ми ніколи не вигравали цю турнірну боротьбу, і зараз намагаємося зробити щось, де зможемо домінувати".
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Лукас Васкес, Рюдігер, Рауль Асенсіо, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені — Родріго, Біллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе
АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі
Не зіграють: Карвахаль (коліно), Мілітао (коліно), Камавінга (дискваліфікація) — Жезус (коліно), Гаверц (підколінне сухожилля), Томіясу (коліно), Габріел (підколінне), Калафіорі (коліно)
Під питанням: Менді (підколінне сухожилля), Лунін (ікра) — Парті (невідомо), Вайт (ушкодження), Жоржиньо (грудна клітка)
ОЧНІ ЗУСТРІЧІ
ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:1