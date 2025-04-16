Реал Мадрид — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025

16 квітня 2025

Реал Мадрид — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 16 квітня та розпочнеться о 22:00.

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 зійдуться дві команди, які уособлюють різні футбольні культури, але однаково прагнуть величі: мадридський Реал приймає лондонський Арсенал після сенсаційного розгрому в першій зустрічі. Артета та його "каноніри" мають комфортну перевагу 3:0 — і лише історія, драма й магія Бернабеу стоять між ними та півфіналом.

РЕАЛ МАДРИД — АРСЕНАЛ

СЕРЕДА, 16 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3

Після приголомшливого першого поєдинку на Емірейтс, де "каноніри" розгромили "вершкових" з рахунком 3:0, Карло Анчелотті та його команда опинилися на межі сенсаційного вильоту з турніру. Але якщо є клуб, який вміє повертатися з прірви, — це саме мадридський Реал. Той самий клуб, який вміє створювати магію у Лізі чемпіонів. Той самий клуб, який уособлює собою найпрестижніший єврокубковий турнір.

"Лос Бланкос" зробили камбек своєю візитівкою в Лізі чемпіонів — лише згадайте їхні переможні сценарії проти ПСЖ, Челсі, Ман Сіті та Баварії за останні роки. Проте цього разу навіть їхня магія потребуватиме максимуму концентрації й натхнення. Команду не підсилить Камавінга, який дискваліфікований, а участь Менді та Луніна залишаються під питанням. Відсутність Карвахаля та Мілітао через травми також змусить Анчелотті експериментувати. Надії покладаються на Біллінгема, Вінісіуса та Мбаппе — останній, до речі, має вісім результативних дій у восьми матчах проти англійських команд. А як сказав сам Джуд: "Якщо десь і трапляються дива — то це у нас вдома".

Та чи залишить Арсенал бодай крихту шансу? Команда Мікеля Артети виглядає найкраще за всю свою сучасну історію. Їхня перемога у першому матчі не була випадковістю — це був тактичний розгром із приголомшливими пресингом і дисципліною. 115 спроб високого пресингу у фінальній третині проти 36 у Реала, повна домінація в центрі поля і два шедеври від Райса — "каноніри" не просто виграли, а зламали свого супротивника. Із середнім показником лише 0,55 пропущених голів у турнірі та продуктивністю 2,55 голи за матч, лондонці демонструють баланс оборони й атаки, який не може не вражати.

А ще — психологічна перевага. Арсенал не програвав Реалу в жодному з трьох попередніх поєдинків у ЛЧ, зберігаючи свої ворота "сухими". Якщо вони знову втримають "вершкових" — це буде історичний рекорд: чотири "сухі" матчі поспіль проти мадридців. І хоча деякі кадрові втрати (Жезус, Гаверц, Томіясу, Габріел, Калафіорі) можуть обмежити ротацію, склад із Сака, Мартінеллі, Райсом та Едегором — більше ніж конкурентоздатний. А ще — мотивація: це шанс для Арсеналу вперше з 2009 року зіграти в півфіналі Ліги чемпіонів. Так, настільки давно ми не бачили лондонців у фінальних стадіях ЛЧ. Що зараз заважає написати нову історію?

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Карло Анчелотті. Так, на перемогу Реала в основний час пропонується коефіцієнт 1,76, тоді як потенційний успіх Арсеналу оцінюється показником 4,35. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20. У той же час, щодо проходу до півфіналу фаворитами є "каноніри" — 1,13, тоді як шанси "канонірів" оцінені в 5,90.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Карло Анчелотті, головний тренер Реала: "Уболівальники будуть дуже важливі. У багатьох випадках їхня підтримка нам дуже допомагала. Особливо в останні роки. Команда вмотивована та нетерпляча. З точки зору відданості та психології ми в хорошій формі.​

Реал Мадрид має всі ресурси, щоб змінити ситуацію. У нас є якість, відданість, досвід багатьох гравців і вболівальники. У нас є ресурси, ми просто повинні отримати найкраще від кожного гравця.​ Ми не знаємо, чи зможемо досягти потрібного результату, але єдина впевненість, яку ми маємо, полягає в тому, що ми зробимо все можливе».​

Арсенал дуже добре організований. Щоправда, вони не найдосвідченіші, але Артета дуже добре працює з ними, і вони мають дуже чітке уявлення про напад і захист".​

Мікель Артета, головний тренер Арсеналу: "Емоційний аспект завтрашнього матчу має велике значення. Я маю багато впевненості, виходячи з того, що команда показувала протягом усього сезону — як у сприятливих умовах, так і в складних. Завтра ми отримаємо задоволення від гри в будь-якому форматі. Наш настрій — бути сміливими, домінувати та мати переконання, що ми можемо бути кращими за них і перемогти в матчі.

Віра Реала в камбек? Це частина їхньої історії, і вони заслужили право говорити про такі сценарії. Але наш підхід інший — ми думаємо про те, що маємо найкращий шанс бути кращими за них. Я вважаю, що це захопливо. Ми ніколи не вигравали цю турнірну боротьбу, і зараз намагаємося зробити щось, де зможемо домінувати".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

РЕАЛ МАДРИД : Куртуа — Лукас Васкес, Рюдігер, Рауль Асенсіо, Фран Гарсія — Вальверде, Чуамені — Родріго, Біллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе

АРСЕНАЛ : Рая — Тімбер, Саліба, Ківьор, Льюїс-Скеллі — Едегор, Парті, Райс — Сака, Меріно, Мартінеллі

Не зіграють: Карвахаль (коліно), Мілітао (коліно), Камавінга (дискваліфікація) — Жезус (коліно), Гаверц (підколінне сухожилля), Томіясу (коліно), Габріел (підколінне), Калафіорі (коліно)

Під питанням: Менді (підколінне сухожилля), Лунін (ікра) — Парті (невідомо), Вайт (ушкодження), Жоржиньо (грудна клітка)

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ 

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footballпрогноз 2:1

 

 
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