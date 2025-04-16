Реал Мадрид — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 16.04.2025

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25 зійдуться дві команди, які уособлюють різні футбольні культури, але однаково прагнуть величі: мадридський Реал приймає лондонський Арсенал після сенсаційного розгрому в першій зустрічі. Артета та його "каноніри" мають комфортну перевагу 3:0 — і лише історія, драма й магія Бернабеу стоять між ними та півфіналом.

СЕРЕДА, 16 КВІТНЯ, 22:00. САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІРФАН ПЕЛЬТО (БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO. ПЕРШИЙ МАТЧ — 0:3

Після приголомшливого першого поєдинку на Емірейтс, де "каноніри" розгромили "вершкових" з рахунком 3:0, Карло Анчелотті та його команда опинилися на межі сенсаційного вильоту з турніру. Але якщо є клуб, який вміє повертатися з прірви, — це саме мадридський Реал. Той самий клуб, який вміє створювати магію у Лізі чемпіонів. Той самий клуб, який уособлює собою найпрестижніший єврокубковий турнір.

"Лос Бланкос" зробили камбек своєю візитівкою в Лізі чемпіонів — лише згадайте їхні переможні сценарії проти ПСЖ, Челсі, Ман Сіті та Баварії за останні роки. Проте цього разу навіть їхня магія потребуватиме максимуму концентрації й натхнення. Команду не підсилить Камавінга, який дискваліфікований, а участь Менді та Луніна залишаються під питанням. Відсутність Карвахаля та Мілітао через травми також змусить Анчелотті експериментувати. Надії покладаються на Біллінгема, Вінісіуса та Мбаппе — останній, до речі, має вісім результативних дій у восьми матчах проти англійських команд. А як сказав сам Джуд: "Якщо десь і трапляються дива — то це у нас вдома".

Та чи залишить Арсенал бодай крихту шансу? Команда Мікеля Артети виглядає найкраще за всю свою сучасну історію. Їхня перемога у першому матчі не була випадковістю — це був тактичний розгром із приголомшливими пресингом і дисципліною. 115 спроб високого пресингу у фінальній третині проти 36 у Реала, повна домінація в центрі поля і два шедеври від Райса — "каноніри" не просто виграли, а зламали свого супротивника. Із середнім показником лише 0,55 пропущених голів у турнірі та продуктивністю 2,55 голи за матч, лондонці демонструють баланс оборони й атаки, який не може не вражати.

А ще — психологічна перевага. Арсенал не програвав Реалу в жодному з трьох попередніх поєдинків у ЛЧ, зберігаючи свої ворота "сухими". Якщо вони знову втримають "вершкових" — це буде історичний рекорд: чотири "сухі" матчі поспіль проти мадридців. І хоча деякі кадрові втрати (Жезус, Гаверц, Томіясу, Габріел, Калафіорі) можуть обмежити ротацію, склад із Сака, Мартінеллі, Райсом та Едегором — більше ніж конкурентоздатний. А ще — мотивація: це шанс для Арсеналу вперше з 2009 року зіграти в півфіналі Ліги чемпіонів. Так, настільки давно ми не бачили лондонців у фінальних стадіях ЛЧ. Що зараз заважає написати нову історію?