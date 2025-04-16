Кварацхелія: Головне, що ПСЖ пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

16 квітня 2025

Хвіча Кварацхелія, Getty Images

Вінгер парижан поділився своїми думками після виходу команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (2:3).

"Це було нелегко. Ми почали з переваги 2:0, але потім гра прийняла інший оборот. Головне, що ми пробилися до півфіналу. Нам необхідно продовжувати боротьбу та старанно працювати. Попереду ще багато викликів, а я вже зосереджений на наступному матчі.

Непросто знайти пояснення тим труднощам, з якими ми зіткнулися у матчі-відповіді. Потрібно уважно проаналізувати усі деталі. Суперник активно атакував та покладався на довгі передачі, і це створило нам багато проблем. Але, як я вже згадав, головне це вихід до півфіналу.

Гра Доннарумми? Він надав нам значну допомогу. Він не тільки чудовий воротар, а й чудова людина поза футбольним полем", — наводить слова Кварацхелії RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — ПСЖ.

Джерело: RMC

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