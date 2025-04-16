Кварацхелія: Головне, що ПСЖ пробився до півфіналу Ліги чемпіонів

Вінгер парижан поділився своїми думками після виходу команди до півфіналу Ліги чемпіонів.

Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Астон Вілли (2:3).

"Це було нелегко. Ми почали з переваги 2:0, але потім гра прийняла інший оборот. Головне, що ми пробилися до півфіналу. Нам необхідно продовжувати боротьбу та старанно працювати. Попереду ще багато викликів, а я вже зосереджений на наступному матчі.

Непросто знайти пояснення тим труднощам, з якими ми зіткнулися у матчі-відповіді. Потрібно уважно проаналізувати усі деталі. Суперник активно атакував та покладався на довгі передачі, і це створило нам багато проблем. Але, як я вже згадав, головне це вихід до півфіналу.

Гра Доннарумми? Він надав нам значну допомогу. Він не тільки чудовий воротар, а й чудова людина поза футбольним полем", — наводить слова Кварацхелії RMC Sport.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Астон Вілла — ПСЖ.