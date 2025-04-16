Конса: Очевидно, що два голи на старті вбили шанси Астон Вілли майже остаточно

Захисник Астон Вілли прокоментував виліт із Ліги чемпіонів.

Напередодні бірмінгемська Астон Вілла на власному полі обіграла французький Парі Сен-Жермен у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, але цього не вистачило для продовження участі в турнірі.

Астон Вілла — ПСЖ 3:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри захисник "левів" Езрі Конса прокоментував виступ власної команди.

"Дуже пишаюсь хлопцями та тим, що ми сьогодні зробили. Очевидно, що два голи на старті вбили наші шанси майже остаточно. Але ми продемонстрували велику віру, великий характер, щоб повернутись у гру.

У підсумку, ми виграли другий матч, але, на жаль, цього було недостатньо. У перерві нам не було чого втрачати, ми так і сказали один одному.

Після цього ми хотіли вийти на поле і довести свою силу. Суперники глибоко окопались у захисті, ми добре пресингували. Думаю, ви самі це бачили.

У нас були моменти, і, як мені здається, я не забив один і найважливіших із них. Але що є, те є, і ми рухаємось далі", — заявив англійський виконавець.

Французький Парі Сен-Жермен у наступному раунді гратиме проти сильнішого з пари Арсенал — Реал.