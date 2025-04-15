Маркіньйос та Баркола повернулись до стартового складу ПСЖ на матч-відповідь проти Астон Вілли

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють бірмінгемська Астон Вілла та ПСЖ.

Бірмінгемська Астон Вілла та французький Парі Сен-Жермен зіграють матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "червоно-синіх" у першій грі (3:1).

Унаї Емері, після перемоги над Саутгемптоном (3:0), залучив до стартового складу Пау Торреса та Діня до захисту, тоді як Камара гратиме в опорній зоні, а Макгінн та Роджерс розташуються на флангах атаки.

Луїс Енріке, у свою чергу, використав із перших хвилин Маркіньйоса в центрі оборони, тоді як Баркола розташується праворуч в атаці.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Онана, Камара — Макгінн, Тілеманс, Роджерс — Рашфорд.

Запасні: Ольсен, Проктор, Дісасі, Мінгз, Барклі, Воткінс, Асенсіо, Матсен, Богард, Бейлі, Ремзі.



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Пачо, Маркіньйос, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Дуе, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Заїр-Емері, Бералдо, Мбає.



Гра Астон Вілла — ПСЖ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.