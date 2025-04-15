Астон Вілла — ПСЖ. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.04.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 15 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Англії Астон Віллі протистоятиме ПСЖ (перший матч — 1:3).

ВІВТОРОК, 15 КВІТНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МАРІЯ САНЧЕС (ІСПАНІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Чемпіон Франції поточної і трьох попередніх кампаній вдало завершив перший чвертьфінальний матч оновленої Ліги чемпіонів тижнем раніше, коли Нуну Мендеш установив на табло більш комфортний для ПСЖ рахунок із різницею в два гола. Тим не менш, історія виступів парижан у цьому єврокубку знає втрати й більшої переваги.

Понад вісім років тому ПСЖ під керівництвом нинішнього головного тренера Астон Вілли Унаї Емері розгромив удома Барселону (4:0) на чолі з Луїсом Енріке, але на виїзді зазнав нищівної поразки з рахунком 1:6, вилетівши з 1/16 фіналу плей-оф ЛЧ. Загалом Емері має всього дві звитяги над Енріке в 11-ти очних зустрічах при трьох нічийних результатах і шести поразках (виключно основний час матчів).

Клуб із Бірмінгема в ході поточної кампанії єврокубка уникнув значних невдач у п'яти поєдинках (4В, 1Н; 10:2) на власному полі, чотири рази втримавши свої ворота "сухими". У той же час його сьогоднішній суперник у виїзних протистояннях оновленій ЛЧ стартував із двох поразок, поїхавши додому без результативних ударів, але реабілітувався пізніше чотирма поспіль звитягами, три з яких були "сухими".

Очевидно, що підопічні Унаї Емері мають достатній потенціал для того, щоб завдати фіналісту ЛЧ-2019/20 першої з листопада 2024 року виїзної поразки. Однак, здатність Астон Вілли дістатися півфіналу головного єврокубка вперше з 1982-го, коли вони й здобули свій єдиний подібний трофей, на даному етапі все ж іще під питанням, враховуючи періодичну нестачу такої необхідної на цьому рівні стабільності.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 3.30. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.70. Прохід англійців до наступної стадії оцінюється в 9.60, а французів — в 1.05.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли: "У мене є досвід камбеків. Як позитивний, так і негативний. Проте, зараз це дещо інше. Ми хочемо написати історію Астон Вілли. Минулого року в Лізі конференцій, цього — в Лізі чемпіонів, і, сподіваюся, на довгі роки в Європі. ПСЖ має значний досвід у виїзних матчах. Але ми комунікуватимемо з нашими вболівальниками, спрямовуючи їхню енергію на поле. Якщо ми добре проявимо себе тактично та індивідуально, то вболівальники дуже нам допоможуть, додавши цієї енергії".

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Хочемо спробувати впоратися з перешкодами, які створюватиме для нас Астон Вілла. Наша мета — перемога. Для нас завжди важливо бути конкурентоспроможними, коли ми прибуваємо на такі стадіони, як Вілла Парк. Нам подобається грати вдома й на виїзді. Це не проблема, а додаткова мотивація. Сьогодні Астон Вілла точно захищатиметься вище. Це матч-відповідь, неминуче ризикований, який неможливо передбачити. Буде дуже цікаво".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Тілеманс — Роджерс, Макгінн, Рашфорд — Воткінс

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Н. Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья, Ф. Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія

Під питанням: Бейлі — ...

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

ПОТОЧНА ФОРМА