Гаві, Кубарсі та Мартін зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Боруссії Д

Дортмундська Боруссія та каталонська Барселона зіграють на Зігналь-Ідуна-Парк матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на тлі перемоги "блаугранас" у першій грі (4:0).
Ніко Ковач, після нічиєї проти мюнхенської Баварії (2:2), використав із перших хвилин Бенсабаїні в трійці центральних захисників, тоді як Коуту та Нмеча гратимуть у центрі поля, а Адеємі повернеться на правий фланг атаки.
Ганс-Дітер Флік, на тлі перемоги над Леганесом (1:0), використав із перших хвилин Кубарсі та Мартіна в обороні, тоді як Гаві гратиме в опорній зоні.
Боруссія Д: Кобель — Зюле, Антон, Бенсебаїні — Коуту, Гросс, Нмеча, Свенссон — Адеємі, Гірассі, Баєр.
Запасні: Маєр, Лотка, Озджан, Р'єрсон, Рейна, Брандт, Дюранвіль, Р’єрсон, Ветьєн, Мане, Кабар, Байно-Гіттенс.
Запасні: Пенья, Кочен, Мартінес, Торрес, Педрі, Фаті, Торре, Крістенсен, Віктор, Ольмо, Гарсія, Форт.
Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Араухо, Мартін — Гаві, Лопес, де Йонг — Ямал, Левандовські, Рафінья.
Гра Боруссія Д — Барселона почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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