Боруссія Дортмунд — Барселона. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 15.04.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 15 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках другого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Німеччині Боруссії Дортмунд протистоятиме Барселона (перший матч — 0:4).

ВІВТОРОК, 15 КВІТНЯ, 22:00. БВБ ШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Щоб удруге поспіль дістатися півфіналу плей-оф Ліги чемпіонів Боруссії Дортмунд необхідно досягнути в домашньому поєдинку з Барселоною значного успіху. Минулого тижня "чорно-жовті" вперше з жовтня 2021 року (Аякс, 0:4 на виїзді) й усього вдруге загалом зазнали поразки з різницею в чотири гола в матчі Ліги чемпіонів.

Тепер колективу Ніко Ковача потрібно помститися "блаугранас", які подібним чином не програють із квітня 2023 року (Реал Мадрид, 0:4 вдома), тоді як конкретно в Лізі чемпіонів — із серпня 2020-го, коли в Лісабоні над ними познущалася мюнхенська Баварія (2:8). Загалом в історії виступів Барселони в єврокубку шість поразок із різницею в чотири або більше голів.

Однак, враховуючи вражаючу форму команди Гансі Фліка у вигляді серії з 24-х поєдинків (20В, 4Н; 74:21) без невдач у всіх турнірах, навряд чи вона дозволить такому супернику бодай наблизитися до бажаного результату. На даному етапі, перша в історії звитяга над "блаугранас" уже має бути для Боруссії Дортмунд за успіх.

Перш за все, "чорно-жовтим" варто краще стримувати свого колишнього виконавця Роберта Левандовські, який оформив дубль у їхні ворота в першому матчі. Тепер на його рахунку 29 голів у 28-ми очних зустрічах (Боруссія Дортмунд є найбажанішою ціллю в кар'єрі досвідченого гравця Барселони) і понад третина з них (десять) — у 14-ти поєдинках на БВБ Штадіон.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.86, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 3.90. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.05.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Ніко Ковач, головний тренер Боруссії Дортмунд: "Ми усвідомлюємо, в якій ситуації опинилися. Сьогодні ми хочемо проявити себе зовсім інакше, ніж у першому матчі, і здобути перемогу. Дива трапляються завжди, але не варто забувати, що в 2025 році Барселона ще не програвала. Нам потрібно взятися за справу з першої хвилини, заручившись підтримкою вболівальників".

Гансі Флік, головний тренер Барселони: "Ми намагаємося грати якнайкраще, і я вважаю, що в таких поєдинках ми маємо бути дуже зосередженими й дотримуватися звичної для нас манери гри. Я абсолютно впевнений у своїй команді. Сьогоднішній матч буде дуже важким. Я хочу, що моя команда отримала задоволення від гри проти однієї з найважливіших команд Європи".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Джан, Антон, Зюле — Чуквуемека — Р'єрсон, Гросс, Нмеча, Свенссон — Баєр, Гірассі

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, І. Мартінес, Мартін — Педрі, де Йонг — Ямал, Ф. Лопес, Рафінья — Левандовські

Не зіграють: Мане, Остшинські, Забітцер, Шлоттербек — Берналь, тер Штеген, Касадо, Бальде

Під питанням: Джан — ...

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