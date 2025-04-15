Нмеча: Давайте не втрачати віру

Півзахисник Боруссії Д прокоментував підготовку до матчу-відповіді проти Барселона.

Дортмундська Боруссія проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на власному полі проти каталонської Барселони на тлі розгрому в першій грі (0:4).

Боруссія Дортмунд — Барселона. Напередодні

Перед матчем півзахисник "жовто-чорних" Фелікс Нмеча прокоментував стан власної команди.

"Ми бачили Ніко Шлоттербека кілька хвилин під час сьогоднішнього тренування і знаємо, що він завжди за нами. Він підштовхує нас до перемоги, і ми відчуваємо підтримку від нього і, звичайно, від Марселя Забітцера.

Як футболіст, ти завжди хочеш грати в Лізі чемпіонів. Ми насолоджуємось цим моментом, і у нас все ще є шанс бути в цьому змаганні в наступному сезоні. Ти граєш у футбол заради таких ігор, як буде завтра проти Барселони.

Ми повинні мати правильний менталітет. На цьому стадіоні, із цими вболівальниками і з тією якістю, яку ми маємо, ми знаємо, що якщо ми зможемо забити швидкий гол і якщо ми скористаємось своїми шансами, у нас є дуже хороші шанси на загальний успіх. Давайте не втрачати віру", — заявив німецький виконавець.

Матч Боруссія Дортмунд — Барселона відбудеться 15 квітня, о 22:00.