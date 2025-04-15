Дембеле: Намагаюсь бути прикладом для молодих гравців

Форвард ПСЖ прокоментував підготовку до матчу-відповіді проти Астон Вілли.

Французький Парі Сен-Жермен проведе матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА в гостях у бірмінгемської Астон Вілли на тлі перемоги в першій грі (3:1).

Астон Вілла — ПСЖ. Напередодні

Перед матчем нападник "червоно-синіх" Усман Дембеле прокоментував стан власної команди.

"Я вважаю себе одним з лідерів команди, але я залишився при цьому таким, як і був раніше. Я намагаюсь робити те, що вмію найкраще, і бути прикладом для молодих гравців.

Бути вирішальним гравцем у команді — це моя мета, незалежно від того, буду я забивати голи самостійно чи допомагати іншим це робити. Найбільше мене мотивує вигравати з командою колективні титули. Мені дуже подобається бути частиною цієї команди.

Бредлі Баркола проводить чудовий сезон, і ми всі щасливі та пишаємось тим, що він робить. Він молодий, але він довів, що може грати за Парі Сен-Жермен, і ми сподіваємось, що так буде й надалі. Він — гравець, який може робити все: забивати, вести м'яч, віддавати передачі.

Ми не збираємось змінювати нашу гру. Ми приїхали сюди, щоб перемогти, і це наша мета на завтра. Ми знаємо, що буде чудова атмосфера, але наші вболівальники також будуть нас підтримувати. Ми збираємось ігнорувати атмосферу Вілла Парк і зосередитись на власній грі.

Наша команда дуже індивідуально сильна, а ще вона не здається до останньої хвилини. Що б не сталось у матчі, тренер каже нам завжди вірити в себе. Незалежно від того, чи це молодь, чи старші гравці, ми віддаємо все до останньої хвилини, щоб переломити ситуацію. Думаю, це одна з наших сильних сторін.

Ми очікуємо на Астон Віллу, яка буде сильно пресингувати. Вони будуть змушені атакувати. Зі свого боку, ми будемо грати в свою гру до кінця і зробимо все можливе, щоб виграти цей матч.

Хвіча? Ми всі сприйняли його перехід дуже добре. Особисто у мене з ним дуже хороші стосунки, як на полі, так і поза ним. Під його сором'язливою зовнішністю ховається людина, яка наполегливо працює на тренуваннях.

Ми дійсно команда, яка атакує і захищається разом. Тренер сказав нам, нападникам, що якщо ми не будемо захищатись, то втратимо своє місце в стартовому складі. Я думаю, що це — правильно, і зараз це приносить свої плоди", — заявив французький виконавець.

Матч Астон Вілла — ПСЖ відбудеться 15 квітня, о 22:00.