Флік: Боруссія спробує перевернути ситуацію, але я дуже вірю у свою команду

У "Барси" велика перевага перед німецькою командою.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік напередодні матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з дортмундською Боруссією (перший матч — 4:0) поспілкувався з журналістами. Його слова наводить AS.

"Наша мета — зіграти якомога краще. Я обіцяю, що ми покажемо себе з найкращого боку. Фактор стадіону важливий, тому ми повинні бути зосереджені та грати у футбол так, як хочемо.

Нам пощастило підходити до гри з перевагою в рахунку, тому що завтрашній матч буде дуже складним. Я хочу, щоб моя команда отримала задоволення від гри проти однієї з найважливіших команд усієї Європи.

Ми хочемо зіграти добре і зберегти перевагу в чотири м'ячі, досягнуту в першому матчі", — заявив Флік.

Другий матч між Боруссією Д та Барселоною відбудеться 15 квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше Ніко Ковач висловився про матч-відповідь з Барселоною.