Кубарсі побив рекорд Компані в Лізі чемпіонів

Іспанець став наймолодшим захисником, який відзначився асистом у турнірі.

Центральний захисник Барселони Пау Кубарсі відзначився асистом у першому, домашньому матчі проти дортмундської Боруссії у рамках чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

На 25-й хвилині поєдинку Фермін Лопес навісив на дальню стійку, Іньїго Мартінес скинув у центр, а Кубарсі носком проштовхнув м'яч у дальній кут. Рафінья в підкаті зачепив його на стрічці, хоча той і так ішов у ворота.

За даними OptaJose, у віці 18 років і 77 днів Пау став наймолодшим захисником, який віддав гольову передачу в матчі ЛЧ. Він побив рекорд Венсана Компані (18 років і 193 дні).

У жовтні 2004-го бельгієць відзначився асистом за Андерлехт у домашньому поєдинку третього туру групового етапу проти Вердера (1:2).

За протистоянням Барселона — Боруссія Дортмунд слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.