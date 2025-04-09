Ямал установив унікальне досягнення в Лізі чемпіонів

Іспанець став першим, хто провів 20 матчів турніру ще до свого 18-річчя.

Правий вінгер Ламін Ямал опинився в стартовому складі Барселони на перший, домашній матч проти дортмундської Боруссії у рамках чвертьфіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25.

Для 17-річного іспанця це 20-й поєдинок турніру. Таким чином він установив унікальне досягнення.

Ямал став першим, хто ще до свого 18-річчя досягнув позначки в 20 матчів у ЛЧ. Зазначимо, що в попередніх 19-ти гравець відзначився трьома голами й шістьма асистами.

Слідкуйте за поєдинком Барселона — Боруссія Дортмунд у нашій текстовій онлайн-трансляції.