Рашфорд очолить атаку Астон Вілли в першому матчі проти ПСЖ

09 квітня 2025

Маркус Рашфорд, Getty Images

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та бірмінгемська Астон Вілла.

Французький Парі Сен-Жермен та бірмінгемська Астон Вілла проведуть перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, після перемоги над Анже (1:0), залучив до стартового складу Бералдо та Мендеша до оборони, тоді як Невеш повернеться до центру поля, а Дембеле гратиме в атаці.

Унаї Емері, на тлі Кеша, Консу, Торреса та Діня в захисті, тоді як Камара гратиме в опорній зоні, а Макгінн та Ремзі повернуться до атаки, яку очолить Рашфорд.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Мбає.

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс, Камара — Роджерс, Макгінн, Ремзі — Рашфорд.

Запасні: Ольсен, Проктор, Дісасі, Мінгз, Барклі, Воткінс, Асенсіо, Матсен, Онана, Богард.

Гра ПСЖ — Астон Вілла почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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