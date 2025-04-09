Рашфорд очолить атаку Астон Вілли в першому матчі проти ПСЖ

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та бірмінгемська Астон Вілла.

Французький Парі Сен-Жермен та бірмінгемська Астон Вілла проведуть перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА на Парк-де-Пренс.

Луїс Енріке, після перемоги над Анже (1:0), залучив до стартового складу Бералдо та Мендеша до оборони, тоді як Невеш повернеться до центру поля, а Дембеле гратиме в атаці.

Унаї Емері, на тлі Кеша, Консу, Торреса та Діня в захисті, тоді як Камара гратиме в опорній зоні, а Макгінн та Ремзі повернуться до атаки, яку очолить Рашфорд.

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Дуе, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Тенас, Кімпембе, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Маюлю, Баркола, Заїр-Емері, Мбає.



Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Тілеманс, Камара — Роджерс, Макгінн, Ремзі — Рашфорд.