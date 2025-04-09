ПСЖ — Астон Вілла. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 09.04.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 9 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 у Франції ПСЖ протистоятиме Астон Вілла.

СЕРЕДА, 9 КВІТНЯ, 22:00. ПАРК ДЕ ПРЕНС, ПАРИЖ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАУРІЦІО МАРІАНІ (ІТАЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Попри рідкісну домашню невдачу в першому матчі 1/8 фіналу плей-оф оновленого єврокубка проти Ліверпуля (0:1), ПСЖ усе ж дістався наступного раунду турніру завдяки перемогам із рахунком 1:0 в основний час і 4:1 — у серії пенальті. Минулої суботи паризький клуб на власному полі скромно впорався з Анже (1:0), достроково здобувши четверте поспіль і 13-те загалом чемпіонство.

Сьогодні ввечері окрилений цим успіхом колектив Луїса Енріке сподіватиметься зробити ще один крок назустріч потенційному треблу, адже ПСЖ також дістався фіналу Кубка Франції, де в травні зустрінеться з Реймсом. На шляху гранда Ліги 1 стоїть амбітна команда його ж колишнього керманича Унаї Емері, на чолі з яким протягом 2016-2018 років було здобуто сім трофеїв.

Астон Вілла в 1/8 фіналу плей-оф цілком очікувано розібралася з Брюгге (6:1 за сумою двох матчів), двічі завдавши поразки одному з головних відкриттів поточної кампанії Ліги чемпіонів. Значний внесок у вихід клубу з Бірмінгема до чвертьфіналу зробив ексгравець сьогоднішнього суперника Марко Асенсіо, який записав на свій рахунок три з шести голів у ворота "синьо-чорних".

Однак, Астон Вілла далеко не найкращим чином виступає на виїзді в сезоні-2024/25. Поза рідним Вілла Парк колектив Унаї Емері зазнав дев'яти поразок, двічі зіграв унічию та 11 разів святкував звитяги, тоді як опонент представника АПЛ удома в ході поточної кампанії поступився лише двічі (Атлетіко й Ліверпулю), також маючи 15 перемог і три нічийних результати.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Луїса Енріке. Так, на перемогу ПСЖ можна поставити з коефіцієнтом 1.39, тоді як потенційний успіх Астон Вілли оцінюється показником 7.80. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.10.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Луїс Енріке, головний тренер ПСЖ: "Унаї Емері — чудовий тренер. Астон Вілла — не менш чудова команда. Вони стали кращими в останні два роки завдяки роботі Емері.

Вони схожі на нас, з багатьма різноплановими гравцями. Важко знати, хто гратиме, особливо після зимового трансферного вікна, коли вони добре підсилилися. Це буде відкритий і складний матч для обох команд".

Унаї Емері, головний тренер Астон Вілли: "Я провів два роки тут, у Парижі, радий повернутися сюди. Це перший раз, коли я повернувся. Це дуже особливо для мене, я дуже пишаюся тим, що повертаюся сюди, граючи з Астон Віллою в Лізі чемпіонів. Я намагатимуся отримати задоволення від цього чвертьфіналу.

Вілла — історичний клуб у світі, і коли я прибув, я знав їхню історію. Завтрашній день буде дуже особливим для всіх, хто підтримує Віллу, і це буде великий виклик для моїх гравців і мене, але ми впевнені. Ми спробуємо скористатися всіма нашими шансами".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Бералдо, Пачо, Мендеш — Невеш, Вітінья, Руїс — Кварацхелія, Дембеле, Баркола

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Мінгз, Дінь — Камара, Тілеманс — Роджерс, Макгінн, Ремзі — Рашфорд

Не зіграють: Маркіньйос — Барклі

Під питанням: Кан-ін Лі — Бейлі

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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