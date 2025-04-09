Флік: Боруссія Дортмунд — дуже стабільна команда, і вона грає у дуже атакувальний футбол

Наставник "блаугранас" поділився своїми думками перед грою зі "джмелями".

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував майбутній перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти дортмундської Боруссії.

"Боруссія Дортмунд — дуже стабільна команда, і вона грає в дуже атакувальний футбол. Але ми добре грали вдома і на виїзді у Лізі чемпіонів.

Дістатись цієї стадії турніру було непросто, і все це завдяки наполегливій роботі, яку проробили всі.

Боруссія дуже гарна команда. Ніко зможе виставити гарний склад. Вони сильні в обороні, і я бажаю всього найкращого їхнім травмованим гравцям. У них дуже хороші гравці, і прикро, що вони мають багато травм. Тим не менш, у них достатньо гравців, щоб компенсувати їхню відсутність", — наводить слова Фліка прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Барселона – Боруссія Д відбудеться сьогодні, 9 квітня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.