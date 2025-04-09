Барселона — Боруссія Дортмунд. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 09.04.2025

Football.ua представляє прев'ю поєдинку плей-оф Ліги чемпіонів, який відбудеться 9 квітня, розпочавшись о 22:00.

У рамках першого чвертьфінального матчу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 в Іспанії Барселоні протистоятиме Боруссія Дортмунд.

СЕРЕДА, 9 КВІТНЯ, 22:00. ЕСТАДІ ОЛІМПІК ЛЮЇС КУМПАНЬШ, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕСПЕН ЕСКОС (НОРВЕГІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Барселона підходить до сьогоднішнього протистояння на тлі серії з 22-х матчів (18В, 4Н; різниця забитих-пропущених голів — 69:21) без поразок у всіх турнірах. Чинний володар Суперкубка Іспанії, лідер турнірної таблиці чемпіонату країни та учасник майбутнього фіналу Кубка цієї середи спробує зробити значний крок назустріч ще одному можливому трофею.

Минулими вихідними, попри домінацію за грою, колектив Гансі Фліка вдома не впорався з Бетісом (1:1) у чемпіонаті Іспанії. Тим не менш, осічка запеклого суперника з Мадрида дозволила "блаугранас" збільшити свій відрив від Реала до чотирьох очок. Важливо пам'ятати, що Барселона ще прийматиме "бланкос" у Ла Лізі в травні, тож питання чемпіонства закритим вважати зарано.

На відміну від свого сьогоднішнього опонента, Боруссія Дортмунд на внутрішній арені переживає вкрай непрості часи. Тим не менш, нещодавно команда Ніко Ковача все ж покращила своє турнірне становище, хоч і не без "допомоги" з боку кількох конкурентів. Так, минулими вихідними "чорно-жовті" розібралися на виїзді з Фрайбургом (4:1) і тепер від топ-4 чемпіонату Німеччини вони відстають усього на п'ять очок.

У ході основного етапу ЛЧ-2024/25 німці приймали іспанців на БВБ Штадіон і зазнали поразки з рахунком 2:3 через дубль "джокера" Феррана Торреса. Звісно ж, і зараз минулорічному фіналісту турніру буде що продемонструвати в протистоянні з одним із фаворитів цього розіграшу, але поза власним полем і без кількох важливих виконавців досягнути бажаного результату навряд чи вдасться.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони можна поставити з коефіцієнтом 1.37, тоді як потенційний успіх Боруссії Дортмунд оцінюється показником 8.00. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.40.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Гансі Флік, головний тренер Барселони: "Боруссія Дортмунд — дуже стабільна команда, яка грає в дуже атакувальний футбол. Але ми добре грали в Лізі чемпіонів, як удома, так і на виїзді. Потрапити сюди [до чвертьфіналу] було непросто, і все це завдяки наполегливій праці, яку всі виконували.

Боруссія є дуже хорошою командою. Ковач зможе виставити хороший склад. Вони сильні в обороні, і я бажаю всього найкращого їхнім травмованим гравцям. Дуже хороші гравців травмовані, і це прикро, але в них достатньо виконавців, здатних компенсувати їхню відсутність".

Ніко Ковач, головний тренер Боруссії Дортмунд: "Флік? Ми добре знаємо й цінуємо один одного як людей. Ми також знаємо, як дивимося на бачення футболу один одного. Враховуючи якість форвардів Барселони нам доведеться добре захищатися. Ми хочемо скористатися їхніми слабкими сторонами. Ми тут, щоб спробувати виграти.

Я думаю, що Барса є фаворитом, але Дортмунд дістався фіналу минулого сезону. Тут можливо все. Ми трохи андердог, але це не обов'язково піде на користь Барселоні".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Щесни — Кунде, Кубарсі, Мартінес, Бальде — де Йонг, Педрі — Ямал, Лопес, Рафінья — Левандовські

Боруссія Дортмунд: Кобель — Р'єрсон, Джан, Антон, Бенсебаїні — Нмеча, Чуквуемека — Адеємі, Брандт, Баєр — Гірассі

Не зіграють: Берналь, тер Штеген, Касадо, Ольмо — Гросс, Мане, Забітцер, Ветьєн, Шлоттербек

Під питанням: Мартінес — Зюле

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