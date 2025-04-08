Модрич — третій найстарший польовий гравець у старті на чвертьфінальний поєдинок ЛЧ

Гравець мадридського Реала поступився лише легендам Манчестер Юнайтед і Мілана.

Центральний півзахисник мадридського Реала Лука Модрич грає з перших хвилин виїзного поєдинку з лондонським Арсеналом у Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.

За даними OptaJose, у віці 39 років і 211 днів хорват став третім найстаршим польовим гравцем у старті на матч 1/4 фіналу плей-оф ЛЧ. Поступився він лише Раяну Гіггзу (40 років і 123 дні) та Алессандро Костакурті (39 років і 339 днів).

Валлієць у квітні 2014 року опинився серед основної 11-ки Манчестер Юнайтед на домашній поєдинок із Баварією (1:1), тоді як італієць у березні 2006-го — на виїзний матч Мілана проти Ліона (0:0).

Слідкуйте за першим чвертьфінальним протистоянням плей-оф ЛЧ, що розпочалося о 22:00 за Києвом, у нашій текстовій онлайн-трансляції.