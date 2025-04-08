Льюїс-Скеллі — другий наймолодший англієць у старті на чвертьфінальний матч Ліги чемпіонів

Гравець Арсеналу поступився тільки нинішній зірці мадридського Реала.

Лівий захисник лондонського Арсеналу Майлз Льюїс-Скеллі гратиме з перших хвилин домашнього матчу проти мадридського Реала в Лізі чемпіонів УЄФА-2024/25.

За даними OptaJoe, у віці 18 років і 194 днів вихованець господарів поля став другим наймолодшим англійцем у старті на поєдинок 1/4 фіналу плей-оф ЛЧ. Рекордсменом (17 років і 281 день) є атакувальний півзахисник гостей Джуд Беллінгем.

У квітні 2021 року він опинився серед основної 11-ки Боруссії Дортмунд на виїзний матч проти Манчестер Сіті (1:2).

Слідкуйте за першим чвертьфінальним поєдинком плей-оф ЛЧ, що розпочнеться о 22:00 за Києвом, у нашій текстовій онлайн-трансляції.