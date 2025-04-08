Горецка та Геррейру зіграють із перших хвилин проти Інтера

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мюнхенська Баварія та міланський Інтер.

Мюнхенська Баварія та міланський Інтер зіграють на Альянц Арені в першому чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів УЄФА.

Венсан Компані, після перемоги над Аугсбургом (3:1), залучив до стартового складу Горецку в опорній зоні, тоді як Геррейру зіграє під нападником.

Сімоне Індзагі, на тлі нічиєї проти Парми (2:2), використав із перших хвилин Павара в трійці центральних захисників, тоді як Барелла та Аугусто розташуються в півзахисті.

Баварія: Урбіг — Лаймер, Даєр, Кім Мін Дже, Станішич — Кімміх, Горецка — Олісе, Геррейру, Сане — Кейн.

Запасні: Перец, Кланац, Гнабрі, Палління, Бої, Відович, Мюллер, Кусі-Асаре, Єнсен, Карл.



Інтер: Зоммер — Павар, Ачербі, Бастоні — Дарміан, Барелла, Чалханоглу, Мхітарян, Аугусто — Л. Мартінес, Тюрам.