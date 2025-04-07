Стрічка новин

19:47

Стали відомі бригади арбітрів на перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів

17:49

Рюдігер: Ми не надто багато думаємо про гру проти Арсеналу

15:53

Артета: Ми маємо бути абсолютно впевнені в тому, що можемо перемогти Реал

13:19

Мбаппе: Перемога в Лізі чемпіонів чи Золотий м'яч? Я обираю Лігу чемпіонів

19:11

Кімміх про матчі з Інтером в Лізі чемпіонів: Баварія може забити проти будь-якого захисту у світі

18:35

Лунін залишився поза заявкою Реалу на матч з Арсеналом в Лізі чемпіонів

11:17

Мбаппе, Рюдігер, Себальйос та Вінісіус уникли дискваліфікації від УЄФА

13:52

Барселоні потрібно відзаявити Щесни з Ліги чемпіонів для реєстрації тер Штегена

07:45

Палінья: Баварія готова до зустрічі з Інтером

17:56

УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти чотирьох гравців Реала Мадрид