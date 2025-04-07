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Стали відомі бригади арбітрів на перші чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів

07 квітня 2025

Irfan Peljto, getty images

На нас чекають цікаві протистояння.

УЄФА визначився з бригадами арбітрів на перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Баварія — Інтер: головний суддя - Сандро Шерер, асистенти рефері — Стефан де Алмейда, Йонас Ерні, четвертий рефері — Лукас Фендріх, рефері ВАР — Федаї Сан (всі — Швейцарія), Пол ван Букел (Нідерланди).

Арсенал — Реал Мадрид: головний суддя — Ірфан Пельто, асистенти рефері — Сенад Ібрісімбегович, Давор Бельжо, четвертий рефері — Мілош Гігович (всі — Боснія і Герцеговина), рефері ВАР — Бастіан Данкерт, Крістіан Дінгерт (всі — Німеччина).

Барселона — Боруссія Д: головний суддя - Еспен Ескос, асистенти рефері Ян-Ерік Енган, Ісаак Еліас Башевкін, четвертий рефері — Рохіт Саггі (всі — Норвегія), рефері ВАР — Денніс Хіглер, Клей Руперті (всі — Нідерланди).

ПСЖ — Астон Вілла: головний суддя - Мауріціо Маріані, асистенти рефері — Даніеле Біндоні, Альберто Тегоні, четвертий рефері — Сімоне Соцца, рефері ВАР — Марко Ді Белло, Лука Пайретто (всі — Італія).

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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