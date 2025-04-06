Мбаппе, Рюдігер, Себальйос та Вінісіус уникли дискваліфікації від УЄФА

06 квітня 2025

Антоніо Рюдігер, getty images

Анчелотті може розраховувати на цих гравців у матчах з Арсеналом.

Гравці мадридського Реала Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе, Дані Себальйос та Вінісіус уникли дискваліфікації на чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів з лондонським Арсеналом після розслідування дисциплінарного комітету УЄФА з приводу ймовірної непристойної поведінки після матчу-відповіді з Атлетіко в 1/8 фіналу турніру.

За інформацією The Athletic, Мбаппе та Рюдігер були оштрафовані на 40 та 30 тисяч євро відповідно й отримали одноматчеві дискваліфікації з відтермінуванням на один рік за "порушення основних правил пристойної поведінки". Себальйос також був оштрафований на суму у 20 тисяч євро. В свою чергу УЄФА не застосував до Вінісіуса жодних санкцій.

Зазначається, що керівництво "вершкових" має намір оскаржити це рішення.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти чотирьох гравців Реала Мадрид.

Джерело: The Athletic

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