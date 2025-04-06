Мбаппе, Рюдігер, Себальйос та Вінісіус уникли дискваліфікації від УЄФА

Анчелотті може розраховувати на цих гравців у матчах з Арсеналом.

Гравці мадридського Реала Антоніо Рюдігер, Кіліан Мбаппе, Дані Себальйос та Вінісіус уникли дискваліфікації на чвертьфінальний матч Ліги Чемпіонів з лондонським Арсеналом після розслідування дисциплінарного комітету УЄФА з приводу ймовірної непристойної поведінки після матчу-відповіді з Атлетіко в 1/8 фіналу турніру.

За інформацією The Athletic, Мбаппе та Рюдігер були оштрафовані на 40 та 30 тисяч євро відповідно й отримали одноматчеві дискваліфікації з відтермінуванням на один рік за "порушення основних правил пристойної поведінки". Себальйос також був оштрафований на суму у 20 тисяч євро. В свою чергу УЄФА не застосував до Вінісіуса жодних санкцій.

Зазначається, що керівництво "вершкових" має намір оскаржити це рішення.

Раніше повідомлялося, що УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти чотирьох гравців Реала Мадрид.