Артета: Ми маємо бути абсолютно впевнені в тому, що можемо перемогти Реал

Коментар іспанського тренера напередодні матчу в ЛЧ.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився перед чвертьфінальним матчем Ліги чемпіонів проти Реала.

"Ми маємо бути абсолютно впевнені в тому, що можемо перемогти їх. Саме такий настрій мені потрібен. Пройшло майже 20 років з того часу, як ми востаннє грали з ними, і це чудова можливість написати нову історію.

Нам потрібна підтримка від уболівальників, які будуть залучені до гри разом з нами. Це матиме велике значення, тож ми розраховуємо на них. На цьому етапі потрібна підтримка домашнього стадіону та особлива атмосфера", — сказав Артета.

Перший матч між Арсеналом та Реалом запланований на 8 квітня, початок о 22:00.