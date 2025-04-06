Лунін залишився поза заявкою Реалу на матч з Арсеналом в Лізі чемпіонів

У воротах "королівського клубу" гратиме Куртуа.

​Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін не зможе взяти участь у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсеналу через травму. Українець не потрапив до заявки "бланкос".

Лунін отримав пошкодження камбалоподібного м'яза під час півфінального матчу Кубка Іспанії проти Реала Сосьєдад, що може призвести до його відсутності на полі протягом приблизно чотирьох тижнів.

Карло Анчелотті вирішив не ризикувати здоров'ям Луніна, залишивши його поза заявкою на матч проти Валенсії в Ла Лізі, що відбувся цими вихідними

У зв'язку з цим, у матчі проти Арсеналу місце в воротах Реала займе Тібо Куртуа, який відновився після м'язового перенавантаження та готовий повернутися на поле.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЧ відбудеться у вівторок, 8 квітня 2025 року, о 22:00 за київським часом на стадіоні Емірейтс у Лондоні.