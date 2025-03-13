Модрич: Альваресу не пощастило

"Вершкові" йдуть далі.

Півзахисник мадридського Реала Лука Модрич висловився про незарахований гол Хуліана Альвареса у серії післяматчевих пенальті. Цитує хорватського ветерана infobae.com.

"Ми перемогли в дербі, і це неймовірно. Я не бачив момент удару Альвареса, але вважаю, що це просто невдача. Таке буває у футболі, нещастя для Хуліана, але звісно ми раді пройти далі.

В черговий раз цей колектив показує свій переможний характер, Реал — справжня машина, у мене просто немає слів", — заявив Модрич.

У 1/4 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрінеться з лондонським Арсеналом. Матчі відбудуться 8-го та 16-го квітня.