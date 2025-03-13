Куртуа: Я сказав рефері, що Альварес під час пробиття пенальті торкнувся м'яча двічі

13 березня 2025

Тібо Куртуа, getty images

Бельгієць побачив порушення правил.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився щодо незарахованого пенальті Хуліана Альвареса у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко (2:1, 0:1, 4:2 по пен.). Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я помітив, що Хуліан торкнувся м'яча двічі, і повідомив про це суддю. Їм трохи не пощастило. Ми не показали свій найкращий футбол, але пройшли далі, і це головне.

УЄФА бачить все чітко. Мені набридло весь час зображати жертву та плакати через подібні речі. Арбітр не допомагає жодній із команд, ні в Іспанії, ні в Європі. Думаю, вони все бачили чітко, тому й не зарахували цей удар. Всі ми люди і можемо помилятися, але завдяки технології ВАР судді все чітко бачили", — сказав Куртуа.
Раніше Дієго Сімеоне висловився про пенальті Альвареса.

Джерело: El Mundo Deportivo

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