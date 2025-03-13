Куртуа: Я сказав рефері, що Альварес під час пробиття пенальті торкнувся м'яча двічі

Бельгієць побачив порушення правил.

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився щодо незарахованого пенальті Хуліана Альвареса у серії післяматчевих одинадцятиметрових ударів в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Атлетіко (2:1, 0:1, 4:2 по пен.). Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Я помітив, що Хуліан торкнувся м'яча двічі, і повідомив про це суддю. Їм трохи не пощастило. Ми не показали свій найкращий футбол, але пройшли далі, і це головне.

УЄФА бачить все чітко. Мені набридло весь час зображати жертву та плакати через подібні речі. Арбітр не допомагає жодній із команд, ні в Іспанії, ні в Європі. Думаю, вони все бачили чітко, тому й не зарахували цей удар. Всі ми люди і можемо помилятися, але завдяки технології ВАР судді все чітко бачили", — сказав Куртуа.